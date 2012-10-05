Принципиальные водители не разъехались на перекрестке и устроили драку (видео)

В Красноярске мужчины — водители иномарок устроили драку посреди проезжей части. Инцидент произошел сегодня в одиннадцатом часу утра на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели. Всего в конфликте участвовали 4 человека, но самые активные действия предпринял один водитель, который изначально и блокировал перекресток, пытаясь проехать со стороны Николаевки к Свободному по встречной полосе.

На кадрах с уличной камеры наблюдения видно, что автомобили, один из которых ехал по встречке, «уперлись» друг в друга, но при этом не столкнулись. В таком положении они простояли несколько секунд, но никто так и не уступил проезд. При этом они мешали другим машинам. Выйдя из авто, водители сначала решали конфликт на словах, но затем один из них резко ударил другого. Очевидцы даже предположили, что он использовал перцовый баллончик.

Разнимать автомобилистов бросились их пассажиры. На какое-то время конфликт удалось прекратить, и один из водителей даже отъехал с перекрестка, но затем драка вспыхнула с новой силой. К водителям и пассажирам присоединились очевидцы, и сборище людей и машин на проезжей части еще больше осложнило дорожную ситуацию.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru рассказали, что в полицию уже обратился один из участников конфликта. Этот же мужчина рассказал журналистам, что его оппонент, который ехал по встречке, повел себя неадекватно, так как ему не понравилось, что водитель посигналил ему и не пропустил. По словам пострадавшего, в автомобиле зачинщика драки также находились женщина и ребенок, но это его не остановило.

Интернет-пользователи осудили поведение обоих водителей и посетовали на отсутствие дорожной разметки, которая, возможно, помогла бы избежать недопонимания на дороге. «Да они оба неправы по большому счету, один — на встречке, а другой перестроился на перекрестке, вот и встретились», — заявил один из комментаторов.