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«Ведрами бы потушили»: дорогой внедорожник сгорел на глазах жителей (видео)
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В Красноярском крае

«Ведрами бы потушили»: дорогой внедорожник сгорел на глазах жителей (видео)

18 мая 15:14
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Неизвестные в Ачинске сожгли дорогой внедорожник, сообщили 18 мая очевидцы происшествия.

Пожар, по данным пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, начался сегодня около 2:00 рядом со зданием администрации, на ул. Назарова, 24. На парковке горели сразу три машины — Range Rover, Toyota Succes и Renault Sandero. На съемке очевидцев видно, что пожар начался с дорогого автомобиля, а затем огонь перекинулся на «Тойоту». У «Рено» от высокой температуры лишь расплавился передний бампер.

Источник: vk.com/achinskavto
Источник: vk.com/achinskavto
Источник: vk.com/achinskavto
Источник: vk.com/achinskavto
Источник: vk.com/achinskavto
Источник: vk.com/achinskavto

Огонь пожарные потушили менее чем за 20 минут, но Range Rover не подлежит восстановлению, а владельцу Toyota также причинили значительный ущерб. Пострадавших в происшествии нет, а причиной пожара, по предварительной версии, стал поджог.

В Ачинске сожгли джип

Видео: vk.com/achinskavto

В комментариях к сообщению жители Ачинска осудили человека, снимавшего пожар.

«Вместо того, чтобы снимать и обсуждать, ведрами бы уже потушили. Так же и дома горят — снимать умеем, а принять участие в тушении, помочь соседу — нет, не надо, пусть горит синим пламенем!» — возмутились горожане.

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