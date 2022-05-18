«Ведрами бы потушили»: дорогой внедорожник сгорел на глазах жителей (видео)

Неизвестные в Ачинске сожгли дорогой внедорожник, сообщили 18 мая очевидцы происшествия.

Пожар, по данным пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, начался сегодня около 2:00 рядом со зданием администрации, на ул. Назарова, 24. На парковке горели сразу три машины — Range Rover, Toyota Succes и Renault Sandero. На съемке очевидцев видно, что пожар начался с дорогого автомобиля, а затем огонь перекинулся на «Тойоту». У «Рено» от высокой температуры лишь расплавился передний бампер.

Огонь пожарные потушили менее чем за 20 минут, но Range Rover не подлежит восстановлению, а владельцу Toyota также причинили значительный ущерб. Пострадавших в происшествии нет, а причиной пожара, по предварительной версии, стал поджог.

В комментариях к сообщению жители Ачинска осудили человека, снимавшего пожар.