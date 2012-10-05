Камеры помогли раскрыть тайну «выпавшей» двери в новостройке «Белых Рос» (видео)

«Заклинившую» дверь в красноярских «Белых Росах» выбили молодые парни, сообщили 18 мая в группе микрорайона в социальной сети.

Напомним, 12 мая жильцы одного из подъездов дома по ул. Карамзина, 20, пожаловались на то, что ночью кто-то выбил металлическую дверь. Позднее в полиции рассказали, что с этого адреса к ним поступал вызов — жители жаловались на то, что не могут попасть домой.

Сегодня в группу микрорайона выложили видео с камер наблюдения, установленных во дворе. На записи видно, что около подъезда долгое время находится компания молодых людей. Около 4:43 несколько человек начинают бороться, а потом решают зайти в подъезд и вырывают дверь.

«На видео видно, что дверь выпала не в результате заклинивания, а в результате вандальных, неадекватных действий группы подростков. Заявление в полицию написано, по данному факту ведётся проверка», — рассказал представитель компании, которая обслуживает камеры в этом доме.