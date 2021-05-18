Краевой суд отказал бизнесмену Баталову в выплате 100 млн рублей за арест

Полтора года в СИЗО бизнесмен Александр Баталов оценил в 100 млн рублей, но получит лишь 250 тысяч. Такое решение вынес накануне Красноярский краевой суд.

Напомним, в 2013 году красноярского бизнесмена Александра Баталова задержали в Москве с крупной суммой, которая, как сообщала тогда столичная полиция, якобы была предназначена для передачи взятки представителю администрации Красноярска. В июне 2015 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а уголовное дело возбудили уже против обвинявших его оперативников — сообщалось об их возможной причастности как минимум к 15 подобным преступлениям. Позднее их осудили и отправили в колонию. Бизнесмен же после освобождения планировал сначала поправить здоровье, а затем отсудить компенсацию.

В иске, который Александр Баталов подал в Советский районный суд Красноярска он указал, что незаконное содержание в СИЗО причинило ему моральный вред, он испытывал физические и нравственные страдания и хочет получить за это 100 млн рублей. В качестве ответчиков он указал Следственный комитет РФ и ГСУ СК по городу Москве. В январе суд решил, что заявленная сумма слишком большая, и назначил наказание в размере 250 тыс. рублей.

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В апелляционной жалобе, которую подали в краевой суд, представитель истца попросил увеличить размер морального вреда до 5 млн рублей, обосновывая это тем, что сумма в 250 тыс. рублей «не соответствует требованиям разумности и справедливости, с учетом тех обстоятельств, которые были установлены судом».

Однако в краевом суде также сочли 250 тыс. рублей достаточной суммой и объяснили, что доводов, нуждающихся в дополнительной проверке, представители бизнесмена не представили.