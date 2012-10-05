«Как заставить интернет-проект работать на вас?»: красноярцев приглашают на бесплатный семинар

1 июня на бесплатном семинаре «Интернет-магазин от А до Я» красноярцам расскажут, как заставить интернет-проект приносить прибыль и обогнать конкурентов. Действующими рецептами современного онлайн-бизнеса и опытом поделятся ведущие IT-компании региона.

«Реклама сжирает деньги, а продажи не растут? Мечтаете продавать в интернете, но не знаете, с чего начать? Конкуренты задавили, и на долгожданный отпуск нет сил? Оставьте свои страхи и неудачи в прошлой жизни. На бесплатном семинаре „Интернет-магазин от А до Я“ в Красноярске вы узнаете, как заставить интернет-проект работать на вас и обогнать конкурентов», — отмечают организаторы.

Гости семинара узнают:

как сэкономить время и деньги при запуске интернет-проекта;

как подключить онлайн - кассу и соответствовать ФЗ-54;

что реально заставит интернет-магазин продавать уже через 60 дней после старта;

как не «слить в трубу» бюджет на продвижение;

как перестать разрываться на 100500 соцсетей и мессенджеров при обслуживании клиентов;

как управлять компанией с пляжа на Мальдивах;

как узнать все тайные желание клиентов с помощью CRM ;

какие интернет-технологии необходимы современной компании.

Ожидается, что бесплатное мероприятие по электронной коммерции вызовет ажиотаж, поэтому гостям советуют прямо сейчас потратить 30 секунд и забронировать себе место в зале.

Семинар поможет:

превратить интернет-проект из обузы в источник прибыли;

продавать в 2 раза больше без увеличения бюджета на рекламу;

найти время на семью и нормальный отдых, а не вкалывать 26 часов в сутки на свой бизнес.

Спикеры семинара — руководители IT-компаний, профессионалы в e-commerce поделятся с участниками реальным практическим опытом.

«Эксперты не учат вас жить и не требуют вложить деньги в воздух. Как распорядиться полученными знаниями и инструментами, вы решаете сами», — отмечают организаторы.

После семинара у участников появятся:

набор современных инструментов для увеличения продаж;

уверенность в завтрашнем дне «назло ФЗ-54 и конкурентам»;

новые деловые контакты и обратная связь от бизнесменов города.

Организаторы события уверены: чтобы с легкостью использовать современные интернет-технологии на благо бизнеса, нужно лишь инвестировать свое время в посещение семинара. Количество мест ограничено, поэтому регистрацию желающим необходимо пройти прямо сейчас.