Педофил полгода насиловал девочек по пути на рыбалку

37-летний житель Ачинска отправится на лечение за сексуальное насилие в отношении малолетних девочек: его обвиняют в 4 эпизодах насильственных действий сексуального характера и изнасиловании малолетней.

Преступления мужчина совершал с мая 2014 по январь 2015 года. Выезжая на рыбалку в Боготольский, Козульский и Новоселовский районы, он высматривал одиноко гуляющих на улице малолетних девочек, угрозами усаживал их в свой автомобиль и увозил в лес, где совершал сексуальное насилие. После этого злоумышленник довозил детей до дома.

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«Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, он страдает хроническим психическим расстройством и как лицо, представляющее повышенную общественную опасность, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к мужчине мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали 18 мая в ГСУ СК по Красноярскому краю.