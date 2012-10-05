Пассажирские вагоны Красноярской магистрали подготовили к лету

На Красноярской железной дороге завершается подготовка парка пассажирских вагонов к сезону летних перевозок.

Предстоящим летом будет задействовано почти 400 вагонов Енисейского филиала АО «ФПК». Половина из них — купейные. Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, в августе, когда пассажирские перевозки достигают пика, в обращение введут еще 20 вагонов. В настоящее время заканчивается подготовка и тщательная проверка технического состояния вагонного парка.

В пассажирских перевозках пригородного сообщения задействуют более 220 вагонов, что, по оценкам специалистов, полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.

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Особое внимание в канун сезона отпусков уделяют работе билетных касс. Так, в период летних пассажирских перевозок 2017 года продажу билетов в пригородные поезда борганизуют на 48 остановочных пунктах. На станциях с наибольшим пассажиропотоком — Красноярск-Пригородный, Путепровод, Бугач, Студенческая, Первомайская, Шинный завод, Кемчуг, Пугачево — откроются дополнительные кассы. Максимальное количество пригородных касс будет работать в дни пикового спроса — пятница, суббота, воскресенье и праздничные выходные.

Кроме того, с 1 мая все кассы переведены на летний режим работы с увеличенной продолжительностью рабочего дня.

В целом в мае-октябре пассажиры Красноярской дороги смогут воспользоваться 8 поездами формирования Енисейского филиала АО «ФПК» и 19 транзитными поездами дальнего следования. Пригородные перевозки будут осуществлять 45 пар поездов в будние дни и 46 пар — в выходные дни. Количество вагонов в электричках, обслуживающих наиболее востребованные направления, в мае увеличено до 8-10 единиц.