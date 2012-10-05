Сбежавшие из детдома подруги стали жертвами насильника

51-летнего жителя Назарово задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанницами детского дома. Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, инцидент произошел еще на прошлой неделе, но правоохранительным органам стало известно о преступлении только накануне вечером.

Установлено, что 13 мая воспитанницы детдома 14-15 лет сбежали из учреждения. Уже ночью, находясь на улице, они встретили незнакомого 51-летного мужчину, который пригласил их к себе домой. По данным следователей, в квартире все трое употребили спиртное.

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«Около 5 часов утра мужчина нанес несколько ударов по лицу младшей из девушек, после чего под угрозой применения кухонного ножа потребовал несовершеннолетних раздеться и совершил в отношении них сексуальное насилие. Изнасиловал он только одну девочку, а вторую — пытался, но не смог», — пояснили в управлении.

В настоящее время подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается.