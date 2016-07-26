Отец поймал насильника 10-летней дочери и сдал полиции

40-летний житель Ачинска напал на улице на 10-летнюю девочку и совершил сексуальное насилие. Задержал предполагаемого преступника отец девочки.

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Как рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю, инцидент произошел вечером 30 апреля, когда школьница возвращалась домой.

«В районе виадука к ней подошел мужчина и, силой заведя в укромное место, совершил сексуальное насилие. После совершения преступления он отпустил девочку домой. Отец ребенка, узнав от дочери о случившемся, оперативно организовал поиски злоумышленника и совместно с друзьями и соседями задержал подозреваемого и передал его сотрудникам полиции», — пояснили в управлении.

По данным пресс-службы ГУ МВД по краю, преступление было совершено при несколько других условиях: девочка якобы сумела вырваться и убежать, на пути ей встретились местные жители, которые задержали нападавшего и удерживали до приезда полицейских.

Известно, что ранее злоумышленник был неоднократно судим.