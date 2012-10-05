Красноярские дети плохо знают русские народные сказки

Больше половины младших школьников красноярской школы № 32 (Красной Армии, 19) не знают русских народных сказок. К такому выводу пришли педагоги общеобразовательного учреждения после проведения анкетирования.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска, на уроках литературного чтения в младших классах школьники с трудом вспоминали названия русских сказок и их персонажей. Тогда учителя решили провести анкетирование и выяснить, действительно ли ученики плохо знают традиционно «детский» литературный жанр. В исследовании приняли участие более 100 учеников, детей попросили перечислить их любимые сказки и назвать персонажей.

Порядка 60 % детей отнесли к сказкам названия комиксов и иностранных мультфильмов, а любимыми персонажами стали феи и трансформеры. Остальные школьники оказались хорошо знакомы со сказками, отметили, что родители, бабушки и дедушки часто читают им книги. В числе любимых оказались «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», «Лиса и журавль», «Теремок».

«Наш коллектив сошёлся во мнении, что ситуацию необходимо менять, ведь сказка — это не просто занимательное чтение, а важный элемент воспитания. Серьёзные нравоучения малышей утомляют очень быстро и редко бывают эффективными. „Воспитание сказкой“ позволяет донести нужную информацию в наиболее доступной, лёгкой для детского понимания форме. Фантастические рассказы учат малышей простым истинам — не обижать слабых, не обманывать, быть добрым и отзывчивым. Они знакомят детей с понятиями о добре и зле, подлости и благородстве, дружбе и предательстве. Сказки учат, как вести себя в разнообразных ситуациях. Через сказку ребёнок проживает фрагменты жизни любимых героев, „программируется“ на определённые поступки в похожих ситуациях, которые могут произойти в реальной жизни. Это становится возможным благодаря тому, что у сказочных героев однозначные образы: они хорошие, плохие, добрые, злые, жадные, щедрые, умные, глупые — никаких непонятных „полутонов“. Кроме того, благодаря сказкам у ребятишек развивается речь и внимательность, формируется нестандартное мышление. Ребёнок, который верит в сказки, верит в хорошее, а это помогает ему улыбаться миру и ничего не бояться», — рассказала директор школы № 32 Татьяна Руднева.

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Исследования литературных предпочтений детей сделали школу № 32 «сказочной». В холлах появились стеллажи и шкафы с книгами, на стенах — портреты детских писателей. И дети, и педагоги вовлечены в изучение сказок. В школе даже появилось несколько актерских трупп и собственный театр, а в репертуаре только сказки. Актёрами стали 47 детей и 26 учителей. Только за последний год зрителям представлено три спектакля по мотивам сказок «Волшебное кольцо», «Теремок», «Кошкин дом». В планах — постановка спектаклей «Конёк Горбунок», «Кот в сапогах» и «Муха-Цокотуха».

Педагоги отмечают, что изменение подхода к изучению литературы дало поразительный результат, теперь в школе редко можно встретить ребёнка, у которого бы не было любимой сказки.