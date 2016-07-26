Скандальный красноярский ювелир посвятил кольцо редакции Newslab.ru

Скандально известный предприниматель и ювелир Виктор Исаков посвятил своё новое кольцо интернет-газете Newslab.ru, обидевшись на новость о его обманутых клиентах.

Изделие вошло в линейку, посвященную всем, кто по разным причинам не нравится Исакову — в их число попали даже «ярые ЗОЖники». Кольцо в честь редакции выполнено из серебра или золота (на выбор) и содержит надпись «ГОРИ ОГНЁМ NEWSLAB» (орфография сохранена). В разговоре с корреспондентом Newslab.ru ювелир подтвердил, что такое кольцо действительно доступно для заказа.

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Напомним, что ювелир уже несколько лет разбирается с недовольными клиентами, которые сделали предоплату, но так и не дождались обещанных изделий.

Интернет-газета Newslab.ru — ведущее онлайн-издание Красноярска и Красноярского края. В 2017 году ей исполнится 16 лет и за это время она по праву стала одним из самых авторитетных электронных СМИ региона. За годы работы Newslab.ru удалось сформировать вокруг себя постоянную аудиторию, которая продолжает расти. Сегодня, по данным Google Analytics, интернет-газету ежемесячно читает около 600 000 жителей Красноярска, Красноярского края и всей России.