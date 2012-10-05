Строительство терминала в «Черемшанке» обойдется в 70 млн рублей

В красноярском аэропорту «Черемшанка» планируют возвести новое здание для обслуживания пассажиров. Сейчас руководство краевого государственного предприятия ждет решения властей и депутатов о дальнейшей судьбе регионального аэровокзала.

Сегодня комитет по промышленной политике, транспорту и связи Законодательного Собрания края посвятил выездную инспекцию вопросам развития красноярской авиации. Сначала народные избранники ознакомились с ситуацией в аэропорту «Черемшанка», а затем проверили ход строительства нового здания в «Емельяново».

В «Черемшанке» депутатами рассказали, что сейчас аэропорт готов принимать минимальное количество пассажиров и обслуживать такое же количество воздушных судов. Основная проблема — тесное здание и недостаточное техническое обеспечение. Однако генеральный директор предприятия Андрей Колесников отметил, что за летний период на площадке краевого аэровокзала планируется возвести новое здание, которое позволит увеличить перевозки и значительно улучшить пребывание ожидающих пассажиров. Строительство пройдет за счет собственных средств компании — 70 млн рублей.

«Это возведение типового модульного сооружения по обслуживанию пассажиров и вахтовых перевозок. Это легко возводимое здание, через несколько лет, если понадобится, оно может быть разобрано и перенесено в другой аэропорт. Сейчас оно нам жизненно необходимо, потому что мы обслуживаем одновременно не более одного рейса: наша зона контроля содержит лишь одну пропускную рамку, даже если мы откроем десять пунктов регистрации пассажиров, то мы все равно не сможем обслужить больше пассажиров, чем может пройти через зону спецконтроля. Кроме того, стерильная зона сейчас у нас достаточно тесная, поэтому для дальнейшего развития „Черемшанки“ и для привлечения новых авиакомпаний жизненно необходимо такое сооружение», — рассказал Колесников.

Он также подчеркнул, что главная цель предприятия — это достичь уровня перевозок, которые были в конце 80-х годов — порядка 30 рейсов в сутки. Сейчас руководство «Черемшанки» ждет поддержки и согласования планов от краевого правительства и парламента региона.

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Председатель комитета Владимир Демидов отметил, что пока вопрос о развитии аэропорта «Черемшанка» находится на обсуждении. В краевом правительстве и Законодательном Собрании решают, реконструировать ли старую площадку и возобновить там работу или перенести деятельность в аэропорт «Емельяново».

«Принимать решение здесь надо и правительству края, и Законодательному Собранию. Есть идея перенести все сюда, в „Емельяново“, потому что аэропорт комфортный. С другой стороны, мы должны учитывать, что есть и малая авиация, удобства некие должны быть для пассажиров, которые летают на местных, социальных линиях. Речь также идет и о выборе тарифов, потому что в „Емельяново“ услуги несколько дороже. В этом и есть наше сегодняшнее противоречие, потому что есть два предприятия, в которых край является учредителем. Этот вопрос остается открытым, мы пока не приняли решение, но принимать его нужно в ближайшее время», — заключил Демидов.