«Это будет супераэропорт»: новый терминал Емельяново готов на 70 %

Готовность строящегося терминала «Емельяново» превысила 70 %. Об этом в ходе выездного совещания депутатов Законодательного Собрания Красноярского края сообщил генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер.

Краевые парламентарии оценили ход работ на строящейся площадке будущего аэровокзального комплекса в Емельяново. Депутатам провели экскурсию по зданию и рассказали о функциональном наполнении всего здания. Напомним, в конце прошлого года народные избранники уже посещали строительную площадку, тогда строители только приступали к работам.

«Мы не первый раз уже на стройке аэропорта, в предыдущий раз мы были тогда, когда только начиналось строительство, а сегодня уже очень высокая степень готовности, уже в декабре красноярцы получат новый аэропорт. Если сравнить его с другими аэропортами, например, Москвы и мира, я считаю, что он один из лучших аэропортов, которые я видел. Это заключается и в масштабности, пространства. Здесь еще ожидаются различные дизайнерские находки, поэтому я думаю, что мы увидим супераэропорт», — отметил председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов.

Проводя экскурсию по зданию терминала, генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер рассказал парламентариям, что на сегодняшний день готовность нового аэровокзального комплекса составляет больше половины: практически завезено все необходимое оборудование и закончены все отделочные работы.

«В прошлом году мы закрыли тепловой контур, у нас смонтированы лифты, эскалаторы в полном объеме, у нас пришло багажное оборудование. Я думаю, что в течение двух месяцев все оборудование поступит. В цокольном этаже все технические помещения для служб практически готовы, все отделочные работы завершены. Материалы имеют самое высокое качество. В целом строительная готовность нового терминала аэропорта превышает 70 %. Мы все это делаем для того, чтобы действительно сделать из Красноярска транзитный хаб. Мы себе ставим цель быть таким же транзитным аэропортом не менее, чем „Толмачево“, а благодаря тому, что наше географическое положением является уникальным по траектории полетов из Юго-Восточной Азией в Европу, либо из Соединенных Штатов в зону Китая, я уверен, что для перевозчиков — это кратчайший путь, экономия топлива и они в качестве запасного или транзитного будут использовать наш аэровокзальный комплекс», — рассказал Андрей Метцлер.

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Напомним, что окончание всех работ намечено на декабрь этого года. Вместе с новым терминалом в эксплуатацию также будет сдана и прилегающая территория — благоустроят привокзальную площадь, расширят парковку до 500 машиномест, установят входную группу. По словам гендиректора аэропорта, она будет посвящена Красноярской ГЭС и Енисею.

Вопрос о том, что будет со старым терминалом, пока обсуждается. Однако Андрей Метцлер рассказал, что планы на это здание у руководства есть: