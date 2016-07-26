Бизнесмен-строитель обокрал еще не построенный терминал красноярского аэропорта

Предпринимателя уличили в краже материалов со стройки нового терминала красноярского аэропорта «Емельяново», сообщили в Сибирском ЛУ МВД России.

На стройке недосчитались 39 щитов сборно-приставной алюминиевой опалубки, которые были нужны для бетонирования стен терминала. Стоимость украденного составила около 250 тыс. рублей.

В преступлении заподозрили директора одной из частных строительных организаций.

«Заметив складированные на территории аэропорта сборные конструкции, он решил перевезти их на участок, где его фирмой проводятся строительные работы. Для этого предприниматель дал указание подчиненным работникам осуществить погрузку и доставку щитов, пояснив, что договорился с хозяином об аренде оборудования», — сообщили в пресс-службе управления.

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Похищенное вернули законному владельцу в полном объеме.

С учетом небольшой тяжести преступления и того, что бизнесмен совершил его впервые, следственные органы решили просить суд прекратить уголовное дело и ограничить наказание судебным штрафом.