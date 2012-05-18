Помощник по дому при странных обстоятельствах убил супругов-работодателей

Полицейские за полчаса раскрыли совершенное при неясных обстоятельствах двойное убийство в Зеленогорске, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Подозреваемого уже задержали, им оказался 37-летний знакомый убитых. Мотивы его поступка пока уточняются, хотя он уже дал признательные показания.

Сегодня в полицию обратилась обеспокоенная местная жительница, которая сообщила, что ее родственники и соседи по многоквартирному дому не отвечают на телефонные звонки и не открывают дверь. Она предположила, что ее сестра и зять могли стать жертвами преступления.

Прибывшие на место стражи порядка вызвали спасателей, которые через окно проникли в квартиру и изнутри открыли дверь. Там обнаружили тело мужчины и следы крови. А в подъезде, в мусорном баке, нашли тело женщины с признаками насильственной смерти. По информации следователей, ее тело убийца пытался спрятать. Установлено, что погибшие — хозяева квартиры 51 года и 48 лет.

Полицейские оцепили место происшествия, опросили соседей и в течение получаса задержали предполагаемого убийцу. По информации ГСУ СК по краю, он работал дворником и помогал супружеской паре по хозяйству, в частности гулял с собаками. По факту убийства возбуждено уголовное дело.