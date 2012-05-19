Смертельное ДТП на Волжской попало на регистратор: известны подробности (видео)

В социальных сетях появилась видеозапись вчерашней смертельной аварии на правобережье Красноярска, а в ГИБДД рассказали ее обстоятельства. Напомним, ДТП произошло в девятом часу вечера на перекрёстке улиц Волжская и Аральская. Изначально сообщалось, что автомобиль Lada Largus во время поворота столкнулся с движущейся прямо Honda Accord. Пассажир «Лады», мальчик 6 лет, погиб на месте.

Интернет-пользователи сразу же набросились с обвинениями на водителя иномарки, предположив, что он проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП. Но когда в сети появилось видео с регистратора другой машины, стало ясно, что «Хонда» ехала на разрешающий сигнал. Однако комментаторы предположили, что у нее при этом была слишком большая скорость.

Предварительно то, что водитель иномарки ехал на зеленый, подтверждается и данными полиции. Сотрудники ГИБДД установили, что отечественной машиной управлял 51-летний мужчина, а иномаркой — 25-летний парень, оба они были трезвы.

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«По предварительным данным, водитель Lada Largus при повороте налево не предоставил преимущества автомобилю Honda», — рассказали в полиции. В «Ладе» кроме погибшего ребенка также находилась 44-летняя жена водителя. Обоим взрослым понадобилась медицинская помощь.

Был ли ребенок пристегнут ремнем безопасности, пока неизвестно, но уже установлено, что детское кресло в автомобиле не использовалось. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства аварии.