В страшном ДТП на правобережье погиб маленький мальчик

В результате столкновения двух легковых машин на правобережье Красноярска погиб ребёнок. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, авария произошла сегодня вечером на перекрёстке улиц Волжская и Аральская.

Автомобиль Lada Largus во время поворота столкнулся с движущейся в прямом направлении иномаркой Honda Accord. В результате происшествия пассажир «Лады», мальчик 6 лет, погиб на месте. Медицинская помощь потребовалась водителю и ещё одному пассажиру отечественного автомобиля, который получил серьёзный боковой удар.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. О том, кто из водителей виноват в ДТП, пока не сообщается.

Интернет-пользователи также напомнили, что на этом перекрёстке часто происходят аварии с пострадавшими.