Живущие на «Столбах» серые волки попали на видео

В начале мая в закрытой зоне красноярского заповедника «Столбы» сняли пару серых волков. В заповеднике отметили, что это редкие кадры — на «Столбах» постоянно живет лишь 2-3 особи этих животных.

В последний раз волки попадали в объектив фотоловушек в 2015 году. На новых кадрах звери неторопливо идут по тропе. Когда первый волк скрывается из вида, второго привлекает в кустах некая добыча, и он скачками устремляется к ней.

Также заповедник показал уникальную видеозапись мышкующего волка, сделанную в 2013 году. «Старший госинспектор Иван Кириллов снял на фотоаппарат зимнее мышкование волка в охранной зоне заповедника. Мышкует волк так же, как и лисица», — пояснили в пресс-службе.

Серый волк до конца 80-х годов считался практически исчезнувшим с территории заповедника — отмечались лишь редкие его заходы. В 90-х и начале 2000-х годов волки заселили бассейн Маны, долину Базаихи и крупные лога заповедника. Было отмечено появление первых выводков. В дальнейшем их численность то увеличивалась, то опять снижалась. В последние годы в заповеднике постоянно отмечается 2-3 особи.

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«Волки в заповеднике не живут постоянно. Появляясь весной, могут задержаться на лето, но к зиме и установлению снежного покрова уходят мышковать в поля или откочевывают южнее. Глубокий снег неудобен для охоты, поэтому сплошной и многоснежной тайги волки избегают. За последние 5 лет в заповеднике отмечались заходы от двух до восьми волков за год. Стай волки, на территории заповедника, не образуют, все известные случаи — одиночки или пары», — рассказали в заповеднике.

На территории «Столбов» добычей волка становятся зайцы, кабарга, косуля, реже маралы и лоси. Летом они охотятся на грызунов и птиц. Встреч с людьми волки, как правило, избегают.