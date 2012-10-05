Вышедшего к людям медведя застрелили на севере края

Сотрудники МЧС попросили красноярцев не приближаться к диким животным.

Напомним, в дирекции заповедника «Столбы» уже сообщали о том, что в буферной зоне из-за раннего таяния снега проснулись голодные после зимней спячки медведи. Также рано поднялись хищники в природном парке «Ергаки». Сегодня заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Валерий Терешков рассказал, что одного из медведей в Енисейском районе ранее пробуждение стоило жизни: в поисках еды он вышел достаточно близко к людям и его пришлось застрелить.

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Кроме этого, замначальника краевого управления МЧС попросил красноярцев осторожнее относится к соседству с лисами. Он отметил, что в последнее время зверей часто встречают как рядом с городом, так и в его границах. В частности, лисы часто стали попадать в объективы фотоаппаратов красноярцев, гуляющих на острове Татышев, и люди отмечают, что животные гуляют рядом с отдыхающими, не боясь их. Этот мелкий хищник, как пояснил Валерий Терешков, часто страдает от бешенства, которое при укусе может передаться человеку. Еще одной опасностью, которая подстерегает людей в лесах, представитель МЧС назвал клещей: по его сведениям за неделю количество обратившихся за помощью после присасывания увеличилось с 35 до 180 человек.

В последние дни апреля в Красноярском крае, а также в других регионах Сибири осложнилась обстановка с пожарами. Причем не лесными, а сельхозпалами, которые после происшествия в Хакасии, в 2015 году, были законодательно запрещены. Проблемы с лесными пожарами, по словам Валерия Терешкова, могут возникнуть к концу месяца в Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.