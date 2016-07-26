Медведицу с пестуном сняли на «Столбах» недалеко от троп туристов (видео)

Сотрудник красноярского заповедника заметил рядом с тропой кормящихся медведей. Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе «Столбов».

Медведицу и ее медвежонка-подростка встретил во время обхода буферной зоны инспектор Геннадий Квиткевич. Мужчина столкнулся с медведями почти на тропе, расстояние между ними было всего около 20 метров. Несмотря на то, что хищники искали еду, от человека они попытались сразу скрыться в лесу.

«Весна — самый трудный период для медведей. В это время они выживают за счет собственных накопленных запасов жира, поедают энергетически емкие продукты: почки и молодые листочки осины и ивы, обдирают кору со старых пней и деревьев, находят в трухлявых деревьях жуков-короедов. Из-за того что в тайге ещё лежит снег, хищники выходят на открытые склоны гор в поисках доступного пропитания», — пояснил ведущий научный сотрудник заповедника «Столбы» Владимир Кожечкин.

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В заповеднике напомнили, что с 1 мая посещение буферной зоны ограничено. «Это было сделано как по причине начала пожароопасного сезона, так и в связи с весенней активностью медведей. Поскольку перемещения медведей обычно привязаны к местным тропам, выходы хищников в туристическом районе вполне вероятны. Также обращаем внимание посетителей, что встреча Геннадия Квиткевича и косолапых произошла в обычной для нашего сотрудника обстановке, так как Геннадий Васильевич более 40 лет патрулирует данную территорию и знает, как правильно вести себя в такой стандартной для него ситуации. Однако предупреждаем туристов, что крупные самцы в это время агрессивны, и попытка снять их на фотоаппарат может привести к трагическим последствиям», — отметили в пресс-службе.