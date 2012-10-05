В Красноярском крае увеличат посевные площади

В этом году аграрии Красноярского края засеют зерновыми и зернобобовыми 1 млн 70 тысяч га, что на 15 тысяч га больше уровня прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В структуре посевов тоже произойдут изменения. Так, на 40 % увеличится посев масленичных культур, в том числе на 30 % — ярового рапса, на 14 % вырастут площади зернобобовых, на 8 % — кукурузы по зерновой технологии.

В целом полевые работы в регионе идут по плану. Как рассказал министр сельского хозяйства Леонид Шорохов, зерновыми и зернобобовыми засеяно 334 тыс. га, что составляет 39 % от плана. В прошлом году на 18 мая было засеяно 329 тыс. га (34 % от плана). Под урожай 2017 года завезено 41,9 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений (в 2016 году — 36,6 тыс. тонн). Удобрено 339 тыс. га полей (в 2016 году — 268 тыс. га). Сельхозпроизводители края обеспечены семенами в полном объеме от потребности.

«Качество посевного материала из года в год растет. В этом году мы достигли наилучшего результата по кондиционности семян — порядка 95 %. Такого у нас еще не было. Мы ориентируем аграриев на использование элитных семян. Красноярский край — единственный субъект в России, который за счет краевого бюджета предоставляет аграриям бесплатные химические средства защиты. В этом году необходимым условием для получения бесплатной химии является наличие 10 % семян элитных сортов», — сообщил Леонид Шорохов.

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Кроме того, совместно с учеными края и Пятигорского НИИ кукурузы минсельхоз внедряет сорта, адаптированные под климатические условия Красноярского края.

«Введение в рационы кормления сельхозживотных кукурузы помогает нам увеличить потенциал красноярского стада. С начала 2016 года благодаря приросту 1,4 литра с коровы ежесуточно прибавка объема молока на сегодня составляет 1 100 тонн к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, на базе ЗАО „Назаровское“ мы испытали такую культуру, как люпин. Она имеет большую важность с точки зрения энергобаланса и белкового баланса рационов кормления. В дальнейшем мы планируем внедрять эту культуру во всех животноводческих районах края», — рассказал Шорохов.