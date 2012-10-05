Красноярские аграрии нарастили поголовья

Красноярские аграрии увеличили поголовье крупного рогатого скота и птицы, сообщили в Красноярскстате.

Так, птиц в хозяйствах края насчитали 5,576 млн голов, что больше на 13,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поголовье крупного рогатого скота — 431,2 тысячи, оно увеличилось на 0,5 %, поголовье свиней — 618,9 тысячи голов, что на 4 % больше, северных оленей — 126,8 тысячи голов, или на 9 % больше, чем годом ранее.

В 2016 году хозяйства всех категорий края произвели скота и птицы на убой (в убойном весе) 144,8 тысячи тонн, что на 15,9 % больше, чем в 2015-м (производство свинины увеличилось на 24,7 %, крупного рогатого скота — на 4,6 %). За прошлый год красноярские аграрии произвели 733,5 тысячи тонн молока, производство яиц в хозяйствах региона в 2016 году составило 790,5 млн штук.

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Отметим, в целом по итогам прошлого года хозяйства Красноярского края увеличили производство мяса в 2,3 раза— 50,9 тысяч тонн. Также увеличение отмечено и по другим группам продуктов, среди которых овощные консервы — на 32,7 %, мясо птицы — на 25,9 %, макаронные изделия — 22,4 %, масло и масляные пасты — 15,9 %, сыры и сырные продукты — 14,7 %. Кроме того, в прошлом году по сравнению с предыдущим произвели больше молока и молочных продуктов, кондитерских изделий, муки и алкогольной продукции, в частности водки и пива.

Добавим, в текущем году министерство сельского хозяйства края планирует значительно увеличить производство мяса и мясных продуктов. Для этих целей в регионе реализуется ряд инвестиционных проектов, а также увеличивается господдержка аграриев и молодых специалистов.