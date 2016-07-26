Рухнувшая после ДТП крыша погребла под собой мужчину

После ДТП в Новоселовском районе рухнула крыша гаража, погиб мужчина, сообщили 19 мая в краевом учреждении «Спасатель».

Несчастный случай произошел вчера в селе Новоселово — там обрушилась крыша транспортного блока. Как рассказали очевидцы, мужчина въезжал в бокс на автомобиле, но не рассчитал траекторию и врезался в стену, отчего на автомобиль упала крыша бокса.

Спасатели подняли крышу, извлекли из покореженного автомобиля погибшего мужчину и передали тело сотрудникам полиции.

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Добавим, в учреждении также сообщили, что в поселке Пинчуга Богучанского района спасатели возобновили поиски пропавшей в прошлом году 16-летней девушки. 14 июня она была вместе со своей подругой в гостях и около 0:30 пошла домой. Подруги расстались за 500 метров до дома исчезнувшей девушки, но домой она не пришла. Сейчас спасатели и полицейские проверяют реку.