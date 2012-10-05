Дело об убийстве загадочно пропавшей женщины не возбуждали почти полгода

После вмешательства прокуратуры следователи возбудили уголовное дело о возможном убийстве пропавшей норильчанки, сообщили 3 мая в краевом надзорном ведомстве.

Женщина пропала 30 ноября прошлого года — по словам мужа, ушла за зарплатой на работу, но домой не вернулась. Лишь 10 января заявление ее мужа было зарегистрировано в дежурной части полиции. Как пояснили в прокуратуре, установлено, что проживала женщина с мужем и дочерью и работала гардеробщицей в коммерческой организации.

«В Норильском промышленном районе пропавшая родственников не имела, не была судима, за пределы города не выезжала, в больницы не обращалась, по месту работы заработную плату не получила, на связь с родственниками не выходила», — пояснили в прокуратуре.

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Через 15 дней после регистрации заявления было заведено разыскное дело в отношении пропавшей женщины, однако других действий не было. После жалобы в прокуратуру была проведена проверка, в ходе которой стало понято, что повод для возбуждения уголовного дела об убийстве есть.

«Поскольку в розыскном деле содержались достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, прокуратурой города в ОМВД России по Норильску внесено представление по факту укрытия от учета преступления», — пояснили в пресс-службе.

Дело возбудили 28 апреля. Его расследование сотрудники прокуратуры пообещали держать на контроле.