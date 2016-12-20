«Не пускайте детей»: под подпорной стеной на ул. Куйбышева появился провал

Жители ул. Куйбышева в Красноярске пожаловались на образовавшуюся под подпорной стеной яму.

Стену на ул. Куйбышева, около дома 85, в 2014 году признали аварийной в ходе проверок, организованных после обрушения стены на проспекте Свободном. Оказалось, что подпорная стенка, состоящая из бетонных блоков, имеет явные дефекты, а лестница, по которой жители спускаются каждый день, сильно разрушена. В этом году в департаменте пообещали заменить стену на газон, а новую лестницу продублировать пандусом. Деньги, утверждали в департаменте городского хозяйства, на эти цели есть.

Ремонт пока не начался, а стена продолжает разрушаться — в начале недели жители заметили, что под ней осыпалась земля и часть блоков повисла в воздухе.

«Вот такие дела на Куйбышева, 85. Оградили лентой и на дверях подъезда повесили объявления с просьбой не пускать своих детей, а то может обвалиться земля. Нормально? Этой дыре уже 3-4 сутки», — написал один из жителей дома.

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В департаменте городского хозяйства пояснили, что работы на опасной подпорной стене разбили на два этапа. Яму под стеной, представляющую опасность для жителей, ликвидируют по решению городской комиссии по ЧС. Работы уже начались, они не требуют предварительного составления смет и согласования.

Второй этап начнется не позднее второй декады июня — в мэрии объявили торги на ремонт части стены с разваливающейся лестницей.