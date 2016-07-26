У отремонтированного недавно детского сада сорвало крышу (видео)

Вчера вечером в селе Селиваниха под Минусинском ветер сорвал крышу с детского сада «Солнышко».

По данным КГКУ «Спасатель», порывом ветра сорвало кровлю площадью 300 кв. м. В ЧП никто не пострадал. Спасатели провели работы по демонтажу и разбору завала.

Кровля из профлиста сначала рухнула на соседний магазин «Полина», а затем приземлилась на стоящую поблизости «Ладу», сообщает минусинский сайт «Среда 24». Водитель легковушки в тот момент находился в салоне автомобиля.

Детский сад «Солнышко» открылся только прошлой осенью — для него переоборудовали старое пустующее здание. На ремонт, занявший почти семь лет, было потрачено более 20 млн рублей.