Завтра в Красноярске запретят подъем на Декабристов: возможны заторы

С 20 мая в центре Красноярска изменится схема движения сразу на нескольких участках. Однако дорожный ремонт здесь завтра и не начнется.

«Главная цель этих изменений — перераспределить потоки транспорта в центре и подготовить водителей к предстоящему ремонту в центральной части города и на Коммунальном мосту», — пояснили в департаменте горхозяйства.

Так, ул. Декабристов станет односторонней на участке от Бограда до Дубровинского — движение будет возможно только в сторону Енисея.

Улица Диктатуры Пролетариата станет односторонней на всем протяжении (движение будет организовано от Дубровинского к ул. Республики). На всем этом участке запретят остановку и стоянку транспорта. Кроме того, улицу «продлят» на целый квартал- проезд разрешат и на участке в районе центрального рынка.

На участке от ул. Республики до ул. Ады Лебедевой изменится направление одностороннего движения по ул. Обороны и ул. Грибоедова. В результате, сообщили в мэрии, будут организованы «малые квартальные кольца». На всех этих улицах в первые дни будут дежурить наряды ДПС.

Чиновники прогнозируют, что изменения будут иметь как отрицательные, так и положительные последствия.

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«Я прогнозирую, что сначала водители будут путаться и ошибаться на Дубровинского и Декабристов, — отметил начальник отдела мониторинга Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Игорь Воевалко. — У нас по привычке там большой трафик. Вместе с этим, по нашим прогнозам, улучшится ситуация на улице Робеспьера — эта вечерняя пробка на Карла Маркса, Робеспьера, Мира. Здесь поток транспорта упадет, и будет ехать проще».

Глава департамента горхозяйства Игорь Титенков призвал красноярцев отнестись к изменениям с пониманием.

«Если мы хотим получить качественный ремонт и хорошие дороги, летом всем нам придется потерпеть неудобства. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы неудобства были минимизированы. В самом департаменте ограничены отпуска, потому что мы понимаем, что задача очень важная, серьезная».