Ремонт Коммунального моста надеются начать в июне

Начать ремонтные работы на Коммунальном мосту в Красноярске должны к 15 июня, пообещал сегодня глава департамента горхозяйства Игорь Титенков.

Напомним, объявленные в конце апреля торги не привлекли ни одного потенциального подрядчика. Кроме того, абаканская фирма пожаловалась на организаторов торгов в УФАС, оспорив то, что до ремонта моста планировалось допускать только те фирмы, которые имели опыт работы с памятниками культуры. 12 мая власти объявили новый аукцион.

19 мая вице-мэр Игорь Титенков выразил надежду, что в ближайшее время подрядчик все же появится.

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«Объект уникальный, культурного наследия, и конечно, к нему особые подходы и критерии для подрядных организаций. Небольшое смещение конкурса произошло из-за того, что одна из подрядных организаций, не из нашего региона, обратилась в УФАС. УФАС рассмотрела жалобу и признала ее незаконной, необоснованной. У нас конкурс дальше продолжается. Мы уверены, что подрядные организации, имеющие лицензии на ремонт объектов культурного наследия, будут», — рассказал он.

«Ориентировочно заключение (договора) и начало работ по Коммунальному мосту при определении победителя, думаем, — с 10 по 15 июня», — заключил Титенков.

Отметим, ранее общественники, в частности представитель ФАР Егор Фролов, высказывали опасения относительно того, начнется ли вообще капремонт Коммунального моста в этом году. В числе препятствий назывались короткие сроки и сложности замены швов.