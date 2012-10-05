Найдены причины плохого асфальта на красноярских дорогах

Плохое качество асфальта на красноярских дорогах объяснили тем, что разные заводы в городе производят его по своим «рецептам». Именно такой ответ на свои вопросы получили депутаты Заксобрания края, которые накануне в ходе выездного освещения обсуждали проблемы дорожной отрасли.

Парламентариям продемонстрировали, как на заводе «Старцево» производят асфальт, о качестве которого любят рассуждать автомобилисты. Специалисты заверили парламентариев, что на самом асфальтобетонном заводе «качество соблюдается на все сто процентов». В доказательство им показали лабораторию, где оценивают произведенный асфальт перед его отправкой на дороги края. Там испытывают как исходные материалы, которые берутся для производства асфальтобетона, так и уже готовую продукцию.

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Тогда депутаты поинтересовались у министр транспорта края Сергея Еремина, отчего же потом, когда его кладут на дороги, возникают ямы.

«Тут-то и обозначилась проблема, в решении которой, по словам чиновника, не обойтись без депутатской поддержки. На ремонт федеральных и региональных дорог идет проверенный асфальт с государственного завода, но в Красноярске действует 40 частных предприятий и есть более ста рецептов производства асфальта. Городская лаборатория не делает полного и детального анализа продукции, а оценивает ее только по двум показателям. Все это ведет к плохому качеству дорожного полотна», — пояснили в пресс-службе ЗС.