Ученики красноярских спецклассов будут заниматься в технопарке

Для красноярских школьников разработают программы занятий на базе детского технопарка «Кванториум». Такую задачу поставил глава города Эдхам Акбулатов в рамках выездного совещания по вопросу реализации образовательных программ для учеников красноярских школ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, инновационное учреждение дополнительного образования открылось в апреле в рамках Красноярского экономического форума. Главная цель «Кванториума» — развитие творческих способностей школьников и повышение их интереса к науке и технической деятельности.

«Губернатор края Виктор Толоконский поставил перед правительством региона задачу осуществить перенастройку системы дополнительного образования для того, чтобы талантливые красноярские дети со школьной скамьи были готовы осваивать технологии и способны генерировать инновации. Детский технопарк станет ключевым элементом краевой системы научно-технического просвещения молодёжи, основанной на привлечении детей к изучению и практическому применению наукоёмких технологий. Создание „Кванториума“ позволит выявлять, сопровождать и интегрировать в экономику одарённых в инженерных науках школьников», — отметила заместитель председателя правительства края Наталья Рязанцева.

Занимаясь в технопарке, юные инженеры имеют возможность конструировать роботов и дронов, создавать новые источники энергии, собирать шлемы виртуальной реальности. В «Кванториуме» несколько образовательных направлений: космос, робототехника, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность, нанотехнологии, беспилотные летательные аппараты, альтернативные источники энергии. Эдхам Акбулатов подчеркнул, что такие образовательные сферы особенно важны для учащихся специализированных классов, позволят школьникам значительно расширить кругозор и освоить навыки конкретных профессий.

Для изобретателей в технопарке предоставлено передовое высокотехнологичное оборудование. С детьми работает коллектив педагогов, в числе которых выпускники опорного вуза, Сибирского федерального университета, а также сотрудники научно-исследовательских институтов, предприятий города. За месяц работы «Кванториума» его учениками стало порядка 500 ребят. Но возможности технопарка гораздо шире: в год проходить обучение здесь могут более 1700 детей.

Шестиклассник Дима, пробующий свои силы в изобретении настоящей космической ракеты, рассказал:

«Каждый ученик космо-квантума конструирует свою ракету, и скоро мы проведём их централизованный запуск. Занятия в технопарке очень отличаются от школы, здесь просто другая атмосфера: творческая, более свободная, увлекательная. Я прихожу сюда и после учёбы, и в выходные. Здорово, что такой технопарк появился в нашем городе».

Материалы по теме Как это сделано: детский технопарк «Кванториум» Сегодня — школьник, завтра — инженер!

Мнением поделился ректор опорного университета Игорь Ковалев: «Создание детского технопарка в Красноярске придаст мощный импульс развитию научно-образовательного комплекса края. Ученики, прошедшие обучение в „Кванториуме“ и обладающие передовыми компетенциями, будут усиливать красноярские вузы. Это особенно значимо для Сибирского государственного университета науки и технологий, ключевой задачей которого является подготовка инженерной элиты для обеспечения потребности наукоёмких предприятий края в квалифицированных кадрах».

Отметим, что образовательные программы детского технопарка согласованы с приоритетами в экономике и технологическом развитии Красноярского края и его столицы. Кроме того, они ориентированы на «Атлас будущих профессий», где отражены самые востребованные специальности будущего.

«Это имеет для нас ключевое значение. Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы юные красноярцы осваивали специальности, востребованные в городе и крае, реализовывали себя и связывали своё будущее с Красноярском. На сегодня важно разработать согласованную со всеми участниками процесса программу взаимодействия, чтобы со следующего учебного года учащиеся специализированных классов, все заинтересованные школьники могли включиться в программы детского технопарка. Рассчитываю, что уже в предстоящие летние каникулы занятия в технопарке сделают отдых ребят более увлекательным и интересным», — поставил задачу Эдхам Акбулатов главному управлению образования.