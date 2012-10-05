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Ученики красноярских спецклассов будут заниматься в технопарке
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Ученики красноярских спецклассов будут заниматься в технопарке

19 мая 18:34
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Для красноярских школьников разработают программы занятий на базе детского технопарка «Кванториум». Такую задачу поставил глава города Эдхам Акбулатов в рамках выездного совещания по вопросу реализации образовательных программ для учеников красноярских школ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, инновационное учреждение дополнительного образования открылось в апреле в рамках Красноярского экономического форума. Главная цель «Кванториума» — развитие творческих способностей школьников и повышение их интереса к науке и технической деятельности.

«Губернатор края Виктор Толоконский поставил перед правительством региона задачу осуществить перенастройку системы дополнительного образования для того, чтобы талантливые красноярские дети со школьной скамьи были готовы осваивать технологии и способны генерировать инновации. Детский технопарк станет ключевым элементом краевой системы научно-технического просвещения молодёжи, основанной на привлечении детей к изучению и практическому применению наукоёмких технологий. Создание „Кванториума“ позволит выявлять, сопровождать и интегрировать в экономику одарённых в инженерных науках школьников», — отметила заместитель председателя правительства края Наталья Рязанцева.

Занимаясь в технопарке, юные инженеры имеют возможность конструировать роботов и дронов, создавать новые источники энергии, собирать шлемы виртуальной реальности. В «Кванториуме» несколько образовательных направлений: космос, робототехника, промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность, нанотехнологии, беспилотные летательные аппараты, альтернативные источники энергии. Эдхам Акбулатов подчеркнул, что такие образовательные сферы особенно важны для учащихся специализированных классов, позволят школьникам значительно расширить кругозор и освоить навыки конкретных профессий.

Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Для изобретателей в технопарке предоставлено передовое высокотехнологичное оборудование. С детьми работает коллектив педагогов, в числе которых выпускники опорного вуза, Сибирского федерального университета, а также сотрудники научно-исследовательских институтов, предприятий города. За месяц работы «Кванториума» его учениками стало порядка 500 ребят. Но возможности технопарка гораздо шире: в год проходить обучение здесь могут более 1700 детей.

Шестиклассник Дима, пробующий свои силы в изобретении настоящей космической ракеты, рассказал:

«Каждый ученик космо-квантума конструирует свою ракету, и скоро мы проведём их централизованный запуск. Занятия в технопарке очень отличаются от школы, здесь просто другая атмосфера: творческая, более свободная, увлекательная. Я прихожу сюда и после учёбы, и в выходные. Здорово, что такой технопарк появился в нашем городе».

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Мнением поделился ректор опорного университета Игорь Ковалев: «Создание детского технопарка в Красноярске придаст мощный импульс развитию научно-образовательного комплекса края. Ученики, прошедшие обучение в „Кванториуме“ и обладающие передовыми компетенциями, будут усиливать красноярские вузы. Это особенно значимо для Сибирского государственного университета науки и технологий, ключевой задачей которого является подготовка инженерной элиты для обеспечения потребности наукоёмких предприятий края в квалифицированных кадрах».

Отметим, что образовательные программы детского технопарка согласованы с приоритетами в экономике и технологическом развитии Красноярского края и его столицы. Кроме того, они ориентированы на «Атлас будущих профессий», где отражены самые востребованные специальности будущего.

«Это имеет для нас ключевое значение. Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы юные красноярцы осваивали специальности, востребованные в городе и крае, реализовывали себя и связывали своё будущее с Красноярском. На сегодня важно разработать согласованную со всеми участниками процесса программу взаимодействия, чтобы со следующего учебного года учащиеся специализированных классов, все заинтересованные школьники могли включиться в программы детского технопарка. Рассчитываю, что уже в предстоящие летние каникулы занятия в технопарке сделают отдых ребят более увлекательным и интересным», — поставил задачу Эдхам Акбулатов главному управлению образования.

Рязанцева Наталья Владимировна
Рязанцева Наталья Владимировна
Заместитель председателя правительства Красноярского края
Ковалев Игорь Владимирович
Ковалев Игорь Владимирович
Ректор Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева

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