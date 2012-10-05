Тиран-ревнивец обезобразил женщину и несколько месяцев держал в заточении

Жителю Минусинска грозит до 10 лет колонии за незаконное лишении свободы жертвы насилия. От действий тирана женщина получила тяжкий вред здоровью, вызвавший, по словам правоохранителей, «стойкую утрату трудоспособности и неизгладимое обезображивание лица».

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, события развивались осенью прошлого года. Из чувства ревности к своей знакомой мужчина нанес ей многочисленные удары топором по голове и другим частям тела, а когда напугался, что она сдаст его полицейским, решил удерживать ее в своей квартире. Заточение продолжалось несколько месяцев. При этом он самостоятельно оказывал жертве медицинскую помощь, приобретал медикаменты, кормил ее.

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«Мужчина незаконно удерживал потерпевшую в своей квартире с августа по ноябрь 2016 года, при этом не сообщал о ее месте нахождения родственникам и препятствовал оказанию ей квалифицированной медицинской помощи. В ноябре потерпевшая, воспользовавшись отсутствием хозяина дома, сумела найти ключ от входной двери и покинуть квартиру. Сбежав, она обратилась за медицинской помощью в минусинскую больницу и сообщила о случившимся в правоохранительные органы», — рассказали в надзорном ведомстве. Возраст преступника и жертвы в прокуратуре не уточнили.

В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и незаконном лишении свободы.