После ссоры во дворе водитель спровоцировал ДТП

Дорожные полицейские привлекли к ответственности молодого водителя, который создал аварийную ситуацию на красноярской Взлётке — из-за его резкого торможения столкнулись две дорогие иномарки.

Как рассказали в ГИБДД, инцидент произошёл накануне на ул. Молокова. 24-летний водитель автомобиля Toyta Camry резко затормозил, в результате чего столкнулись две следовавших за ним машины: Audi и Range Rover.

Люди в ДТП не пострадали. Столкновения с автомобилем ,,Тойота" не было — ее водитель поехал дальше.

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Одна из участниц ДТП, водитель Audi, рассказала на своей странице в социальной сети, что перед столкновением с Range Rover, ещё при выезде из двора, у неё произошёл конфликт с водителем этой «Тойоты».

Со слов автоледи, он не уступил ей дрогу, после чего она и другие автомобилисты-мужчины стали убеждать водителя «Тойоты» в его неправоте:

«Он выскочил подраться, но потом понял, что их много и все-таки сдал назад. Мы все за ним. Развернулся и поехал 15 км/ч в сторону Молокова. И посреди абсолютно пустой дороги резко затормозил, на дороге чёрные следы. Я среагировала и резко затормозила, ребёнок на заднем сидении ударился головой, у меня все вещи улетели на пол. А мой „защитник“ не среагировал и въехал мне в бампер, у него сработали подушки, разбито лобовое, раскуроченный бампер, фары. А наш герой на „Камри“ стартанул и улетел, при этом ещё чуть на Молокова не устроил массовое ДТП», — рассказала автоледи.

Позже дорожные полицейские установили личность водителя ,,Тойоты" и привлекли его к ответственности за умышленное создание помех в движении: ему грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей.