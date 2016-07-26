Рэпер Баста поддержал «ЗаБег» в Красноярске

Сегодня, 21 мая, красноярцы присоединились к первому всероссийскому полумарафону для любителей и профессионалов «ЗаБег».

Забег с одновременным стартом состоялся в 10 городах России. Участники могли выбрать дистанцию от 3 до 21,1 км. Старт и финиш в Красноярске организованы на острове Татышев.

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, приехал на Татышев, «чтобы пожелать участникам удачи», рассказали организаторы забега. Он выступил на старте забега. Фотографию со сцены музыкант опубликовал в своем «Инстаграме».

На старте.Красноярск.#забег Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) Май 21 2017 в 12:08 PDT

Материалы по теме 4-летняя блогерша из Красноярска попросила Басту о помощи (видео)

Одни комментаторы поддержали артиста, другие укорили его за то, что не захотел с ними сфотографироваться: «Красава, что навестил Красноярск, но хочу пожелать побольше общаться с публикой, а не тупо игнорить своих фанатов, и даже селфи ты перенапрягся сделать», — написал один из красноярцев.

Добавим, сегодня вечером рэпер Баста даст концерт в Красноярске.