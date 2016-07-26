4-летняя блогерша из Красноярска попросила Басту о помощи (видео)

4-летняя Злата из Красноярска, которую в прошлом году выбрали послом Универсиады, попросила известного репера Басту посадить вместе с ней дерево.

Напомним, Злата Демьянова является популярным блогером — на её канал на YouTube за 8 месяцев существования подписались уже более 70 тыс. человек. Девочка рассказывает о путешествиях, своих занятиях плаванием, игрушках и полезных вещах, которыми пользуется.

6 мая в своём новом ролике Злата рассказала, что после Красноярского экономического форума задумалась об экологии и решила, что нужно посадить дерево.

«И я поняла, что нужно заботиться о мире вокруг, о природе и экологии. И сегодня я попробую сделать мир лучше. Но я еще совсем маленькая и мне нужна помощь. Я хочу попросить самого крутого взрослого Василия Басту. Дядя Вася, давайте постараемся сделать мир лучше. Прямо сейчас и подадим пример», — заявила девочка.

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Во время записи девочка выкопала на острове Татышев небольшую ямку, куда посадила саженец сосны. Для того, чтобы певец увидел обращение, Злата попросила публиковать на его странице хэштег #ОтветьЗлате.

Запись уже набрала более 25,5 тыс. просмотров, а страница Басты в Instagram заполнена призывами помочь.