Сборная России выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

Российские хоккеисты заняли третье место на чемпионате мира, который проходит с 5 по 21 мая в Германии и Франции. Матч за бронзовые медали со сборной Финляндии состоялся сегодня в немецком Кёльне.

Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян. Отметим, к середине матча российская команда вела со счетом 4:0, однако затем финны сумели сократить отставание до минимального. Тем не менее сборная РФ забила еще одну шайбу и сумела сохранить этот отрыв до финальной сирены.

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Напомним, на чемпионате мира 2017 года россияне завершили групповой этап на втором месте, в четвертьфинальном матче одолели чешских хоккеистов, но накануне, 20 мая, в полуфинале, уступили команде из Канады.

За золото мирового чемпионата канадцы поборются сегодня со сборной Швеции.

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