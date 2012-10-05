У жителей Ветлужанки открылся свой «Мясничий»

Фирменный магазин «Мясничий» открылся в торговом зале юбилейного 200-го супермаркета «Командор» на улице Вильского, 28д. Напомним, формат shop-in-shop активно развивается двумя компаниями с февраля — в рамках масштабного проекта создано 5 «совместных» магазинов, до конца года планируется открытие еще 12.

Очередное открытие стало особенным. «Мясничий» не просто расположился на площадях действующего супермаркета, а был изначально спроектирован как неотъемлемая часть нового современного продуктового магазина на первом этаже большого торгового центра.

Это новый этап во взаимоотношениях двух ведущих ретейлеров города и региона. Успешный старт совместного проекта «Мясничего» и «Командора» быстро оценили не только покупатели, которым теперь еще удобнее приобретать продукты в одном месте, но и конкуренты. Формат «похожий на мясной магазин в зале другого супермаркета» тиражируется в Красноярске другими участниками рынка. В конечном счете, выигрывают все: у покупателей есть выбор, а компании развиваются в условиях честной конкуренции. В планах «Мясничего» — открывать специализированные магазины с высоким качеством сервиса, технологий и продуктов местного производства в каждом микрорайоне города.

У столь динамичного развития сети в 2017 году существует два объяснения, отмечают в компании. Прежде всего, это накопленный ресурс мощности Группы компаний «Сангилен», чьей витриной и прилавком является «Мясничий». Агрохолдинг давно и планово исключил из цикла производства сторонних исполнителей, контролируя и обеспечивая качество на каждом этапе. На сегодня ГК «Сангилен» — огромный отлаженный механизм с бесперебойной работой на каждом этапе производства «от поля до прилавка».

Вторым преимуществом сети «Мясничий» являются ежедневные эксклюзивные поставки охлажденного мяса с инновационного свинокомплекса «Агроэлита», входящего в состав ГК «Сангилен».

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Свинокомплекс замкнутого цикла построен в 2014 году в селе Подсопки Сухобузимского района, объект не имеет аналогов в России. Комплекс оснащен передовыми очистными и перерабатывающими системами, благодаря которым является единственным в Красноярске крае животноводческим предприятием с высочайшим уровнем экологической безопасности. Вместимость — 12 000 голов, из которых 760 продуктивные свиноматки. Беспрецедентно высокий уровень автоматизации процессов кормления, управления климатом и навозоудаления позволяет существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции. Достаточно сказать, что на нем трудятся всего 30 человек.

«Агроэлита» — один из лидеров по выпуску продукции на одну свиноматку в год. Это базовый показатель в работе животноводческих предприятий, на свинокомплексе в Подсопках он составляет 3 362 кг мяса. У многих свинокомплексов страны — ниже на 15-17 %.

Продолжением технологической цепочки животноводческого предприятия является мясоперерабатывающий комплекс, включающий автоматизированные линии забоя, разделки и отгрузки мяса. Это сложный конвейерный процесс, ежедневно обеспечивающий свежим охлажденным мясом покупателей «Мясничего» и посетителей красноярских заведений общепита. Специально созданный логистический центр отпускает и при необходимости доставляет своими авторефрижераторами продукцию по Красноярскому краю, Иркутской и Новосибирской областям, Республикам Хакасия и Бурятия.

В 2015 году запущен в эксплуатацию централизованный цех по изготовлению мясных полуфабрикатов, выпускающий охлажденную продукцию для сети «Мясничий». В ассортименте более 60 видов колбас, котлет, пельменей, фаршированных полуфабрикатов и копченых деликатесов. Цех выпускает 7 тонн продукции в месяц: 3 000 позиций товаров, более 800 из них — мясо и мясные полуфабрикаты.

Продукция «Мясничий» также реализуется в режиме онлайн с доставкой на дом Мясничий24.рф.