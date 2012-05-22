Эксперты оценили опасность размыва грунта под опорами Коммунального моста (видео)

У подводных опор Коммунального моста в Красноярске обнаружили размывы грунта глубиной до двух метров. Однако эксперты заявляют, что повода для беспокойства пока нет — на прочность моста эти размывы не влияют.

«Неглубокий размыв, всего от 1,5 до 1,8 метра — так они ответили, но я думаю, что несколько больше. Но это не говорит о том, что мост в критическом каком-то состоянии. Эти опоры заглублены достаточно глубоко», — рассказал журналистам телекомпании ТВК доцент СФУ Игорь Богданов.

С ним согласился руководитель ООО «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко: «Это естественные процессы, которые происходят с любым предметом, который находится в воде. Но в данном случае это не имеет отношения к прочности. Все эти опоры делались в кессоне на большой глубине. Если и произошел размыв, то небольшого верхнего слоя».

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В департаменте горхозяйства о проблеме знают. Начальник отдела по управлению объектами улично-дорожной сети департамента Никита Дресвянкин пояснил, что для засыпки размывов нужно провести проектные работы, которые пока не запланированы.

«Сегодняшнее состояние ни в коем случае нельзя назвать критическим, — заверил чиновник. — Это обычная, стандартная ситуация, она повсеместна на всех мостовых сооружениях».

Напомним, в июне должен начаться ремонт дорожного полотна Коммунального моста.