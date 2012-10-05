Пожары выгнали медвежат из тайги: детеныш погиб под поездом

В поселке Тинской в Нижнеингашском районе Красноярского края поезд насмерть сбил трехмесячного медвежонка.

Детеныша медведя, лежащего в колее пути на перегоне Тинская — Решоты, заметили железнодорожники. На место выехали следственно-оперативная группа транспортной полиции и охотовед. Выяснилось, что животное было смертельно травмировано подвижным составом на расстоянии 1 км от Тинского.

«В тот же день на данном участке дороги железнодорожники видели взрослую медведицу с тремя медвежатами. Вероятнее всего, что животные вышли из леса, спасаясь от лесных пожаров, бушующих на территории соседней Иркутской области», — рассказали в пресс-службе ЛО МВД на станции Иланская.