Ансамбль СФУ получил гран-при Российской студенческой весны

Творческий коллектив Центра студенческой культуры Сибирского федерального университета «Раздолье» получил гран-при XXV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в танцевальном направлении. Второе место в номинации «Эстрадный вокал» досталось студентке СФУ Юлии Леонтьевой. Награду студентам вручили в Государственном Кремлевском дворце, где 19 мая состоялся гала-концерт фестиваля.

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» — самая массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях программы принимают участие свыше 1,5 млн обучающихся более 700 колледжей и вузов РФ.

«Мы получили награды в двух, пожалуй, самых многочисленных номинациях. Например, вокалистов по всем российским вузам были сотни, так что второе место участницы из СФУ дорогого стоит, — поделился впечатлениями проректор по молодёжной политике СФУ Роман Богданов. — Но особенно приятна награда, которую получил ансамбль „Раздолье“. Во-первых, потому, что это было единодушное решение жюри, о чём они сообщили на награждении, а во-вторых, что это третья безоговорочная победа нашего коллектива — два года подряд „Раздолье“ занимал 1 место на студвесне, а теперь нам дали гран-при — высшую из возможных наград».

Добавим, участие в торжественной церемонии закрытия фестиваля приняла министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Она же зачитала гостям и участникам фестиваля послание от президента Российской Федерации Владимира Путина.

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«Пройдя путь от межвузовского конкурса художественной самодеятельности до национального фестиваля молодёжного творчества, ваш форум зарекомендовал себя уникальной площадкой для дружеского общения студентов из многих регионов страны, реализации их талантов и возможностей», — говорится в тексте приветствия.

Фестиваль «Российская студенческая весна» проводится при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры Российской Федерации. В 2017 году его также поддержали правительство Москвы и правительство Тульской области. Главным организатором является общероссийская общественная организация «Российский союз молодёжи».