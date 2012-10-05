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Красноярские танцоры заняли третье место на телевизионном конкурсе (видео)
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Красноярские танцоры заняли третье место на телевизионном конкурсе (видео)

8 мая 17:45
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Красноярская команда Evolvers заняла третье место на телепроекте «Танцуют все!» на телеканале «Россия».

Финал шоу вышел в эфир накануне. После выступления всех шести финалистов решением жюри в тройку лидеров вошли команды Evolvers (Красноярск), «Формейшн „Вера“» (Тюмень) и «Байкал» (Улан-Удэ). По итогам зрительского голосования в студии победителем проекта стал «Байкал», а тюменская и красноярская команды заняли второе и третье места соответственно.

Красноярский танцор сделал предложение в эфире федерального телеканала
Фото: vk.com/dance_tvrussia
Красноярский танцор сделал предложение в эфире федерального телеканала
Фото: vk.com/dance_tvrussia
Красноярский танцор сделал предложение в эфире федерального телеканала
Фото: vk.com/dance_tvrussia

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«Меня всегда в этом коллективе поражала идея и реализация этой идеи. Всегда ни на кого не похожие яркие индивидуальности. Я смотрел на вас и думал, почему бы вам не организовать тур по целой стране?», — сказал, комментируя танец красноярцев, член жюри конкурса Владимир Деревянко.

Добавим, во время эфира участник Evolvers Артем Козлов сделал предложение своей партнерше по команде Лилии Тарточаковой. Девушка ответила согласием под всеобщее ликование.

Красноярские танцоры заняли третье место на телевизионном конкурсе

Видео: vk.com/dance_tvrussia

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