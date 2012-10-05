Красноярские танцоры заняли третье место на телевизионном конкурсе (видео)

Красноярская команда Evolvers заняла третье место на телепроекте «Танцуют все!» на телеканале «Россия».

Финал шоу вышел в эфир накануне. После выступления всех шести финалистов решением жюри в тройку лидеров вошли команды Evolvers (Красноярск), «Формейшн „Вера“» (Тюмень) и «Байкал» (Улан-Удэ). По итогам зрительского голосования в студии победителем проекта стал «Байкал», а тюменская и красноярская команды заняли второе и третье места соответственно.

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«Меня всегда в этом коллективе поражала идея и реализация этой идеи. Всегда ни на кого не похожие яркие индивидуальности. Я смотрел на вас и думал, почему бы вам не организовать тур по целой стране?», — сказал, комментируя танец красноярцев, член жюри конкурса Владимир Деревянко.

Добавим, во время эфира участник Evolvers Артем Козлов сделал предложение своей партнерше по команде Лилии Тарточаковой. Девушка ответила согласием под всеобщее ликование.