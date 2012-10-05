На острове Молокова заложили камень будущего интерактивного парка-музея

«Музей освоения Севера» откроют в Красноярске на острове Молокова, сообщили 22 мая в пресс-службе Экспедиционного центра Русского географического общества в СФО.

Закладкой первого камня сегодня отметили начало работ в будущем музее. Раньше в Экспедиционном центре РГО сообщали, что его откроют в старом ангаре, сохранившемся от инфраструктуры аэропорта на ул. Взлетной, но затем решили перенести на остров Молокова и сделать интерактивным.

«„Музей освоения Севера“ появится там не случайно: именно на острове Телячьем, позже переименованном в честь легендарного лётчика, Героя Советского Союза Василия Сергеевича Молокова, располагалась гидробаза Красноярского отряда авиации Главного северного морского пути и авиамастерские. С этого места в Красноярске началось воздушное освоение Арктики. Взлётной полосой для гидросамолетов служила Абаканская протока Енисея. Красноярск стал основной базой полярной авиации — „воротами Крайнего Севера“, как называли его полярные летчики», — пояснили в пресс-службе.

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Как отметили в Экспедиционном центре, концепцию музея еще разрабатывают, но он рассматривается не как статичный объект с исключительно архивными материалами, а как интерактивный парк-музей.

Как и анонсировалось, одним из главных экспонатов станет самолёт С-47 «Дуглас», совершивший аварийную посадку в 1947 году на Таймыре.