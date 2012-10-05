Красноярский пищепром стал выпускать больше продукции

Начиная с 2014 года в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Красноярского края инвестировали более 1,6 млрд рублей.

За это время 36 предприятий региона реализовали 46 проектов по модернизации и техническому перевооружению. Восемь производств создано «с нуля». Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства края Леонид Шорохов в ходе заседания комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания, которое прошло в Минусинске.

«В южной группе районов объем инвестиций в развитие пищеперерабатывающих производств составил более 153 млн рублей. При государственной поддержке края появилось производство продуктов переработки собственного плодово-ягодного сырья. Начала функционировать автоматизированная линия по переработке рыбы. Проведена модернизация производства овощеконсервной продукции. Введена в эксплуатацию мельница. Для нас это очень важно — губернатор ориентирует нас на переработку зерна внутри региона для получения продукта с более высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Шорохов

Как отметили в пресс-службе Минсельхоза края, создание новых производств, внедрение современных технологий и расширение ассортимента позволило краевым предприятиям нарастить объемы выпуска продукции.

«В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по пищевой промышленности края вырос до 43,9 млрд рублей, что на 4,8 % выше прошлогоднего уровня. Индекс производства за 2016 год к соответствующему периоду прошлого года составил 112,2 %. Отмечу, что соответствующий показатель по России составил 102,4 %, по Сибирскому федеральному округу — 101 %», — сообщил Леонид Шорохов.

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Так, мяса и субпродуктов произведено больше на 30,9 тыс. тонн, или практически в два раза к уровню 2015 года; цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) на 22,8 тыс. тонн (или на 8 %). Сливочного масла и масляных паст — на 553 тонны (на 15,7 %); сыра и сырных продуктов — на 47,4 тонны (на 9,5 %); муки — на 1,9 тыс. тонн (на 0,8 %); крупы — на 39,2 тонны (+2,8 %); кондитерских изделий — на 2,3 тыс. тонн (на 4,4 %); макаронных изделий — на 372 тонны (на 22,4 %).

«Продолжается и модернизация производств. В южной группе районов, в поселке Курагино, ООО „Саянмолоко“ ведет строительство зерноперерабатывающего комплекса мощностью переработки 90 тыс. тонн в год. Создание таких же мощностей планируется и в Краснотуранском районе. В Шушенском районе должен появиться цех, который сможет перерабатывать 50 тонн рыбы в год, в Минусинском районе планируется расширение зерноперерабатывающих мощностей ООО „Мельник“. Дальнейшее расширение мощностей по переработке плодово-ягодной и овощной продукции планирует и ФГУП „Минусинское“», — рассказал министр.

Отметим, в 2017-2019 годы в пищевой отрасли края планируется реализация 17 инвестиционных проектов. Сумма инвестиций оценивается более чем в 1 млрд рублей.