Социально-экономическое развитие Красноярского края признали стабильным

Красноярский край демонстрирует стабильное социально-экономическое развитие. Об этом на заседании правительства региона сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики Михаил Васильев.

По итогам первого квартала 2017 года индекс промышленного производства в Красноярском крае составил 102,9 % при среднем по России — 100,1 %.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, увеличилась к январю-марту 2016 года на 8,8 % (добыто 5,95 млн тонн). Рост обусловлен началом добычи нефти на Сузунском месторождении Ванкорской группы, промышленная эксплуатация которого стартовала в сентябре 2016 года, отметил Васильев. В обработке древесины и производстве изделий из дерева краевой показатель составил 111,6 %, в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприпецов — 146,7 %.

В производстве пищевых продуктов показатель составил 107,6 %. Так, например, производство мяса (свинины и говядины) возросло на 18,9 %, в том числе увеличился выпуск мяса свинины на 22 % за счет объемов производства АО «Свинокомплекс „Красноярский“» и АО «Племзавод „Шуваевский“». Производство мяса и субпродуктов домашней птицы возросло в 2,6 раза за счет наращивания объемов предприятиями ПАО «ЕнисейАгроСоюз», АО «Шушенская птицефабрика». Кроме того, выросло производство колбасных изделий на 8,4 %, сливочного масла и масляных паст на 17,1 %, молока и сухих сливок на 8,2 %, сыра, сырных продуктов и творога на 6,7 %.

Характеризуя в целом ситуацию на потребительском рынке края, министр отметил, что она стабилизировалась. Показатель розничной торговли в Красноярском крае составил 99,9 % к аналогичному периоду прошлого года, объем платных услуг населению — 97,8 %. Михаил Васильев подчеркнул, что тенденции в этих секторах экономики в целом соответствуют общероссийским.

По состоянию на 1 апреля 2017 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,2 % от численности экономически активного населения (на 1 апреля 2016 года — 1,5 %), оставаясь на уровне российского и ниже среднего показателя по Сибирскому федеральному округу (СФО — 1,6 %, Россия — 1,2 %). Численность безработных граждан, зарегистрированных в краевых органах службы занятости населения, составила всего 17,8 тысячи человек.