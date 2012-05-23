На всероссийском форуме в Красноярске объединят все силы по борьбе с терроризмом

С 24 по 26 мая в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет XIII Всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». Это уникальная площадка, которая ежегодно собирает в Красноярске представителей федеральной и региональной власти, специалистов спецслужб и силовых ведомств, а также всех неравнодушных горожан, школьников и молодежь.

Торжественное открытие XIII Всероссийского специализированного форума состоится в парадном зале Гранд Холла «Сибирь» 24 мая в 13:00. Ожидается, что в церемонии примут участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, руководители и представители ведомств силового блока. После открытия, в 14:00, гостей ждут эффектные показательные выступления спецслужб. На уличной площадке бойцы Росгвардии, ОМОНа и СОБРа разыграют для зрителей настоящую сцену из боевика с погонями на вертолете и бронетехнике, стрельбой и освобождением «заложников».

В экспоцентре для красноярцев будет работать выставка спецснаряжения, спасательного и военного оборудования, техники, экипировки и оружия. Посетителям представят беспилотные летательные аппараты, инновационные системы связи, видеонаблюдения и пожаротушения, надежные домофонные системы и охранные сигнализации, а также современные сетевые решения и разработки в области ИТ-безопасности.

Каждый день на форуме будут работать интерактивные локации. Впервые школьникам предложат поучаствовать в игровых квестах, направленных на развитие толерантности. Также детей в игровой форме научат правилам оказания первой помощи, противопожарной безопасности и поведению на воде, авто- и железных дорогах. Каждый желающий сможет потренироваться в клубе боевых искусств, пройти подготовку спецназа, сыграть в танковый биатлон и увидеть лучшие образцы отечественной военной авиации. Для всех гостей будет работать полевая кухня, где можно попробовать солдатскую кашу.

В рамках деловой программы форума состоится всероссийская научно-практическая конференция, посвященная актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма. В работе конференции примут участие представители администрации президента РФ, Федерального Собрания и Общественной палаты РФ, а также научных, образовательных и общественных организаций, бизнеса и СМИ. Кроме того, специалистов ожидают полезные тренинги. К примеру, для бизнесменов, специалистов служб безопасности и охраны проведут семинар по технологиям профайлинга (прогнозирование поведения человека на основании эмоций, особенностей внешности, речи). Одним из спикеров станет единственный в России эксперт «чтения по лицу» Михаил Баев.

Впервые в этом году на форуме будет работать площадка, посвященная гуманитарной безопасности. Участники сядут за стол переговоров и смоделируют работу Контртеррористического комитета Совета безопасности ООН, примерив на себя роли представителей разных стран.

Отметим, что всероссийский форум «Современные системы безопасности — Антитеррор» проводится в Красноярске с 2006 года. За это время он получил высокую оценку федеральных экспертов, и на сегодняшний день имеет статус уникальной площадки, аналогов которой не существует на территории России. Мероприятие проводится при поддержке Национального антитеррористического комитета, аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, администрации губернатора Красноярского края, правительства Красноярского края, антитеррористической комиссии Красноярского края и администрации Красноярска.

Подробная программа форума по ссылке. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.