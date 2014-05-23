Детский сад наказали за кормление детей сгущенкой

Детский сад «Солнышко» в поселке Пинчуга Богучанского района и его сотрудников оштрафовали на 34 тыс. рублей за нарушения к организации питания детей и состояние помещений.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, проверка выявила целый комплекс нарушений. Так, в групповых помещениях детского сада давно не проводился косметический ремонт. В пищеблоке не оказалось отдельного стола для обработки сырого куриного мяса. На сами куриные тушки не нашлось документов, подтверждающих их качество и безопасность. Сливочное масло хранилось без маркировочных ярлыков.

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Кроме того, воспитанники детского сада не получали ежедневно кисломолочные напитки. Вместо этого им давали запрещенную в детском питании сгущенку с какао и кофе.

Юридическое лицо и виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 34 тыс. рублей. Садику выписали предписания об устранении нарушений.