«Заставляли пить кефир»: красноярец пожаловался на притеснения и поборы в детсаду

Отец воспитанницы красноярского детского сада пожаловался на поборы и унижения.

Как рассказал 22 мая корреспонденту Newslab.ru мужчина, его дочь ходит в детский сад № 251 на ул. Гладкова. Конфликт с образовательным учреждением начался у семьи сразу при поступлении — с них потребовали 7 тыс. рублей на медицинский кабинет. Войдя в родительский комитет, мать девочки оплачивала ремонтные работы и закупку посуды, но затем приняла решение покинуть комитет и деньги не платить.

Родители пожаловались и на питание: меню, висящее в группе, в один из дней не соответствовало тому, что давали детям, но воспитатель объяснила это тем, что успела сменить его. Кроме того, порции, по словам мужчины, стали маленькими. Разговор с заведующей детским садом не привел ни к чему, как и телефонный звонок в министерство образования края.

С письменными жалобами мужчина никуда не обращался, утверждая, что боится за своего ребенка: он уверяет, что из-за жалоб его дочь якобы заставили выпить дополнительные стаканы кефира. Последней каплей стали обещания членов родительского комитета не пустить девочку на праздник, если родители не сдадут деньги на подарки сотрудникам садика.

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В управлении образования о недовольстве родителей узнали от журналистов и пообещали разобраться в проблеме.

Напомним, это уже не первый случай, когда красноярцы жалуются на детские сады. В прошлом году воспитатель уволилась после того, как стало известно, что она вместо прогулки требовала от воспитанника помыть туалет, в другом учреждении педагога наказанию подвергли за унижение мальчика, извлекавшего туалетную бумагу из унитаза, а за год до этого педагог намылила воспитаннику язык.