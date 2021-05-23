Красноярских школьников учат открывать свой бизнес

Ученики красноярской гимназии № 14 (пер. Медицинский, 27) запланировали открытие интернет-кондитерской и магазина по продаже чехлов для телефонов. Свои проекты молодые красноярцы реализуют в рамках обучения в городской школе лидерства «Пусть к успеху» по программе «бизнес-проектирование», сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации Красноярска.

Образовательная программа на базе гимназии № 14 включает в себя разработку и проведение тренинговых и развивающих программ по реализации бизнес-проектов. «Поступить» в школу может не только учащиеся этого общеобразовательного учреждения, но и старшеклассники из других школ города.

«За время реализации проекта более 200 ребят стали выпускниками Школы лидерства, получили необходимые знания и практические навыки ведения предпринимательской деятельности, опыт разработки, написания и защиты индивидуальных бизнес-планов. В 2017 году участниками проекта стали 35 школьников из 7 образовательных учреждений города. К третьей сессии Школы лидерства ребята разработали 7 проектов, 5 из которых, по оценкам специалистов, могут приносить реальный доход свыше 50 тысяч рублей. Это значит, что идеи бизнес-проектирования воплощаются в жизнь, позволяя учащимся приобрести опыт социальных проб и определиться со своей будущей профессией», — рассказала директор гимназии № 14 Наталья Шуляк.

Модераторы школы лидерства — бизнес-тренер программы для начинающих предпринимателей «Начни свое дело» Красноярского регионального агентства поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрий Онегов и тренер школы проектной грамотности краевого проекта «Территория-2020» Анастасия Калебина.

По итогам третьей сессии обучения разработки представили пять команд. Все бизнес-проекты — социально ориентированные и могут быть реализованы в сегменте малого бизнеса, отметили в управлении образования. Так, например, старшеклассники планируют открыть интернет-магазин чехлов для телефонов. Школьники готовы изготовить чехол как по эскизу заказчика, так и предложить собственный дизайн. Риск будущие предприниматели видят в задержке комплектующих деталей и, как следствие, в срыве срока выдачи товара. Плюсами же является то, что им не придётся тратиться на аренду помещения, также не нужен и большой первоначальный капитал.

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Также у учеников гимназии в планах открытие интернет-кондитерской Sweedom. Основной риск бизнес-проекта, по мнению ребят, заключает в высокой конкуренции в данном сегменте, поэтому упор будет сделан на необычные дополнительные услуги, систему скидок, ведение кулинарного блога, оформление заказов и демократичные цены. Так, например, школьники планируют продавать кексы за 50 рублей, пончики — за 20, сладкие наборы — за 300 рублей. Причём для каждого изделия ребята планируют придумать необычную историю его создания.

По мнению школьников, среди красноярцев будет востребована услуга организации сладкого стола Candy bar, за отдельную плату предполагается работа аниматора. К каждому заказу школьники собираются прикладывать открытку с личными пожеланиями от «фирмы».