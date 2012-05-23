Странный мужчина забежал в школу и посреди урока вломился в класс

В Железногорске странный мужчина ворвался в школу и бегал по коридорам. Инцидент произошел сегодня утром в школе № 101, информацию об этом Newslab.ru подтвердила руководитель образовательного учреждения Елена Хоровенько.

Местные жители сообщили, что во время занятий в здание ворвался неадекватный мужчина, который бегал по коридорам и якобы «ломился в двери учебных классов».

«Поднявшись на третий этаж, он нашёл открытую дверь, забежал в учебный класс, открыл окно и сел на подоконник. Очень быстро его извлекли из школы подоспевшие сотрудники ДПС. Задержанный утверждал, что за ним гонятся террористы», — рассказали интернет-пользователи.

Директор школы подтвердила, что утром в школе действительно побывал посторонний мужчина, но заявила, что не считает случившееся ЧП, так как мужчина не «ворвался» в школу, а «забежал» и пробыл в здании всего лишь одну минуту. С ее слов, дети в это время находились на уроках, а учителя оперативно нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю пообещали прояснить ситуацию позже.

Затем в ведомстве рассказали, что 34-летний дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские передали его медикам, а те — поместили в психоневрологический диспансер.