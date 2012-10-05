Аудиторы рассказали, как неэффективно тратят деньги города и районы края

23 мая депутаты Законодательного Собрания Красноярского края заслушали доклады представителей Счетной палаты о результатах проверки использования межбюджетных трансфертов, предоставленных территориям. Аудиторы представили информацию по Бородино, Канску и Ужурскому району. Вопрос, касающийся Минусинска, также ранее включенный в повестку, был снят.

Говоря о городе Бородино, аудиторы привели итоги социологического опроса населения, по результатам которого населенный пункт занял 8 место в рейтинге эффективности из 17 возможных. Счетная палата отметила, что индивидуальное жилищное строительство развивается там при отсутствии проектов обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. Численность муниципальных служащих превышена на 8 человек, при этом текучесть кадров составляет 35 %. Установлено дублирование полномочий бухучета в муниципальных учреждениях.

Кроме того, нарушения были найдены в детском загородном лагере «Шахтер». Там, по словам аудитора Татьяны Воробьевой, критерии эффективности деятельности сотрудников формальны. Возникает необоснованная дифференциация в уровне оплаты труда руководителя и работников.

В целом аудиторы отметили, что с нарушением действующего законодательства израсходованы средства краевого бюджета в сумме 78 млн 902 тысяч рублей. Из них 451 тысяча подлежит возмещению в краевую казну. После доклада аудитора слово предоставили первому заместителю главы города Александру Первухину, который сообщил:

«Все замечания были приняты во внимание, мы провели мероприятия по устранению недостатков, привели в соответствие муниципальные правовые акты, которые отсутствовали на момент проверки».

Затем депутаты задали ряд вопросов. Петр Медведев поинтересовался, с чем связаны выявленные недочеты. «Это некомпетентность, непонимание, непрофессионализм чиновников?» — высказал предположение депутат. Представитель Бородино пояснил, что причиной является целый ряд проблем. «Вы справедливо отметили некомпетентность муниципальных служащих. Престиж муниципальной службы низок. Мы полгода не можем найти начальника управления образования на зарплату 26 тысяч рублей», — сказал Первухин.

Вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов обратил внимание на низкую эффективность муниципальной программы по обращению с отходами и спросил, что город предпринимает для изменения ситуации. Александр Первухин рассказал, что средств серьезно не хватает, а свалки «возникают из года в год». Сейчас муниципалитет возлагает большую надежду на регионального оператора по обращению с ТБО. Также парламентарии поинтересовались работой детского лагеря и тем, сможет ли летная оздоровительная кампания начаться вовремя. Первухин заверил, что лагерь начнет свою работу как положено.

Далее депутаты заслушали отчет Счетной палаты о положении дел в Ужурском районе.

Как отметила аудитор, в районе сохраняется целый ряд проблем — высокий уровень безработицы, среднемесячная зарплата, ограничен доступ населения района к медуслугам, культурным благам и занятиям физкультурой и спортом, также слабо развит строительный рынок.

В рейтинге доверия населения к власти местные чиновники поднялись с 11 на 7 место. Численность работников органов местного самоуправления также превышена на 8 человек. Устав района требуется привести в соответствие с федеральным законодательством. В нем нет положений о праве органов местного самоуправления муниципального района на решение вопросов, которые не отнесены к вопросам местного значения. А именно: права на осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, отметила аудитор.

«В Ужурском районе установлены нарушения законодательства при расходовании органами местного самоуправления средств в сумме 78,4 млн рублей, в том числе средств краевого бюджета — 68,6 млн рублей, местного бюджета — 9,8 млн рублей. 800 тысяч рублей подлежат возмещению в краевой бюджет», — сообщила Татьяна Воробьева.

Глава района Константин Зарецкий в своем выступлении заверил: «Мы максимально постарались устранить выявленные нарушения. Нормативные акты и программы уже сформированы и утверждены, работа по территориальному развитию ведется, стратегия проходит общественное обсуждение. Специалисты в сфере закупок проходят обучение. Средства, которые необходимо возместить в бюджет, будут возвращены».

Парламентарии обратили внимание на нарушения действующего законодательства и недостатки организации деятельности органов местного самоуправления. Например, в администрации района имелись отделы, где в штате был всего один человек, который являлся руководителем этого подразделения. «Не может начальник отдела руководить сам собой. У него в подчинении в соответствии с реестром муниципальных служащих должно находиться как минимум три сотрудника», — заметили народные избранники.

Нарушения Счетная палата также нашла и в Канске. Так, в городе высок износ жилого фонда, социальной и коммунальной инфраструктуры. В рейтинге эффективности деятельности органов местного самоуправления канские власти занимают 10 место. Штат работников органов МСУ превышен на 2 единицы.

Аудиторы Счетной палаты установили нарушения при расходовании органами местного самоуправления Канска 654,2 млн рублей, в том числе из краевого бюджета — 465,8 млн, из местного — 29,6 млн, из иных источников — 158,8 млн. 12,5 млн рублей подлежат возврату в краевой бюджет.

Аудиторы также рассказали, что в прошлом году сумма субвенций на приобретение жилья для детей-сирот составила для города 58 млн 600 тысяч рублей. Она рассчитывалась исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра по Канску. Мэрия постановлением утвердила этот показатель в размере 36,3 тысячи рублей (на I квартал 2015 года). «При этом на основании данных агентств недвижимости, полученных по запросам Счетной палаты края, средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Канску в I квартале 2015 года оставляла 32,8 тыс. рублей. Таким образом, сумма средств субвенции на приобретение жилых помещений для детей-сирот превысила существующую потребность», — говорится в отчете Счетной палаты. Как заметила Татьяна Воробьева, в итоге купленные на «вторичке» квартиры получились по стоимости дороже, чем, например, недвижимость в красноярских Солонцах, где так называемый социальный квадратный метр жилья стоит 35 тысяч рублей.

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Глава города Канска Надежда Качан согласилась, что в целом замечания справедливы, нарушения устраняются. А относительно цены квадратного метра жилья она отметила: «В Канске долгое время ничего не строилось, рынок жилья истощился. Ну нет у нас в городе квартир, где „квадрат“ бы стоил 24–28 тысяч рублей!». В свою очередь, председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко сообщила, что сейчас Федеральная служба статистики проводит исследование, специалисты выясняют, сколько же реально стоит один квадратный метр жилой площади в Канске. По его результатам к этому вопросу еще предстоит вернуться.

По итогам заседания депутаты дали ряд рекомендаций, в частности в муниципалитеты края направить «методические рекомендации» для руководителей; правительству региона при повышении зарплаты работникам бюджетной сферы предусматривать повышение и для специалистов муниципальной службы; всем муниципалитетам рекомендовано усилить мониторинг собственных правовых актов на коррупционную составляющую; составить «дорожную карту» руководству Бородино, Канска и Ужурского района по срокам устранения выявленных нарушений.