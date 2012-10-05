В Красноярске любитель тонировки наехал на сотрудника ДПС

23 мая в Красноярске водитель сбил остановившего его сотрудника ДПС и уехал.

Как рассказали в пресс-службе полка ДПС, вчера утром на ул. Брянской автоинспектор остановил автомобиль, на передние стекла которого была нанесена тонировка. Когда полицейский потребовал для проверки документы на транспортное средство, водитель начал движение и наехал на инспектора. Полицейский получил травмы.

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Вскоре водителя нашли и задержали. Им оказался 28-летний мужчина, житель Красноярска. В отношении него возбудили дела об административном правонарушении за тонировку и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).